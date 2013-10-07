200 ألف جنيه ' حائرة ' تفصل أحمد علي عن الانضمام للزمالك

اقترب أحمد علي مهاجم الإسماعيلي من الانضمام للزمالك على خلفية المفاوضات الجارية بين الناديين بحسب تصريح حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الدراويش.

ويرغب علي في الرحيل عن الدراويش تزامنا مع اقتراب نهاية تعاقده في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.

وقال حسين لـFilGoal.com يوم الأحد: "الزمالك أرسل عرضا رسميا لضم أحمد علي مقابل نصف مليون جنيه، ولكننا طلبنا مليون و200 ألف جنيه".

وأضاف "على ضوء طلبنا، رفع الزمالك عرضه إلى 800 ألف جنيه، وكان ردنا اننا خفضنا المطالب المالية إلى مليون جنيه".

ويتفاوض الناديين على الوصول لاتفاق يرضي الطرفين بشأن الفارق بين العرض والطلب.

وأكد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن المفاوضات جارية وسيتم حسم الأمر يوم الأثنين في ظل موافقة الدراويش على رحيل اللاعب للزمالك.

ويبحث الزمالك عن مهاجم لمجاورة أحمد جعفر، وقد يجد ضالته في صاحب الطاقة الوفيرة أحمد علي.