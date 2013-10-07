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بالفيديو .. نجوم مصر وغانا يستعدون لمواجهة المونديال بـ8 أهداف

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بالفيديو .. نجوم مصر وغانا يستعدون لمواجهة المونديال بـ8 أهداف بالفيديو .. نجوم مصر وغانا يستعدون لمواجهة المونديال بـ8 أهداف

استعد نجوم وغانا لمواجهة الفريقين المصيرية في تصفيات كأس العالم 2014 بتسجيل أكثر من هدف مع فرقهم الأوروبية والإفريقية هذا الأسبوع.

ويحل المصري ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم يوم الثلاثاء المقبل في كوماسي، قبل مواجهة الإياب يوم 19 نوفمبر المقبل في القاهرة.

فقد سجل محمد صلاح هدفا لفريقه بازل، بعد يوم واحد من الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا" لفريقه لوزيرن، بينما أحرز محمد أبو تريكة هدف الأهلي الوحيد أمام القطن الكاميروني.

في الجهة المقابلة، تألق سولي مونتاري وسجل ثنائية لفريقه ميلان، وأحرز مبارك واكاسو هدفا لفريقه روبن كازان، فيما أحرز ألبرت أدوماه هدفا لميدلسبروه، كما سجل كيفن برنس بواتينج هدفا لشالكه.

مباريات السبت والأحد هي الأخيرة قبل أن يتوجه هؤلاء النجوم إلى معسكري المنتخبين المصري والغاني استعدادا لمباراة الذهاب الهامة.

هدف صلاح لبازل أمام لوزان

هدف كهربا للوزيرن أمام زيورخ

هدف أبو تريكة للأهلي أمام القطن

ثنائية مونتاري لميلان أمام يوفنتوس

هدف أيو لمارسيليا أمام سان جيرمان

هدف مبارك لكازان أمام أنجي الروسي

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فيديو اليوم السابع

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