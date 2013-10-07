الجيش يخلي ميدان التحرير بعد انتهاء احتفاليات 6 أكتوبر

انتشرت قوات الجيش على مداخل ميدان التحرير ومنعت دخول أي من المواطنين بعد إخلاء الميدان تماما من الباعة الجائلين والمشاركين في الإحتفالية بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأمام الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش على مداخل الميدان، وقف الباعة الجائلين وسط أعداد محدودة من المشاركين في الاحتفالات الذين واصلوا تقديم العروض الفنية والأغاني الوطنية في شارع طلعت حرب.

من ناحية أخرى، سمحت قوات الأمن لسيارات النقل الجماعي والميكروباصات بالدخول بالقرب من الشوارع المحيطة بميدان التحرير لإتاحة الفرصة للجميع للعودة إلى منازلهم قبل بداية تطبيق حظر التجوال الذي يبدأ في الثانية عشر من منتصف الليل.

أ ش أ