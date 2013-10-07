الشرطة تهنئ القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توجهت وزارة الداخلية بالتهنئة إلى القوات المسلحة المصرية والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وضباطها ، مناسبة مرور أربعين عاماً على حرب أكتوبر المجيدة وفى ظل تلك الإحتفالية الشعبية فى ميادين مصر والتى عكست تلاحماً كاملاً بين الشعب والجيش والشرطة وعبرت عن روح هذا العبور الجديد الذى إتخذته مصر مساراً لها منذ ثورة الثلاثين من يونيو .

وأكدت الداخلية خلال بيانها الصادر منذ قليل إن ” حرب أكتوبر المجيدة سوف تظل رايةً عاليةً فى تاريخ مدرسة العسكرية المصرية،وعلامةً بارزةً فى ضمير المصريين والعرب ،وإلهاماً حياً بقدرة الوطن على أن يفرض إرادته ويحقق أهدافه ” .

وأضاف البيان ” إن الشرطة المصرية قد عقدت عزمها على مواصلة دورها فى فرض الأمن وتحقيق الإستقرار مهما كلفها ذلك من تضحيات ، وهى ترى فى هذه المناسبة التاريخية فرصةً لتؤكد على تمسكها بتلك الوحدة التى ترسخت بينها وبين الشعب وقواتنا المسلحة ،مؤمنة أن صلابة هذا التوحد هو الطريق الآمن والمزدهر لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية ” .