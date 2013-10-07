مقتل وإصابة 4 بينهم عنصر أمنى إثر تفجير سيارة مفخخة جنوبى كركوك

بغداد- (أ. ش. أ)

قتل وأصيب أربعة أشخاص بينهم عنصر أمنى، إثر انفجار سيارة مفخخة جنوبى محافظة كركوك، التى تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 250 كم شمالا.

> وقال مصدر أمنى عراقى، اليوم، إن سيارة مفخخة كانت مركونة بمنطقة الحى العسكرى جنوبى كركوك انفجرت مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل عنصر أمنى من قوات الأسايش الكردية وإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.

> وأضاف المصدر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

> يذكر أن كركوك شهدت اليوم الأحد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية لحماية المنشآت النفطية فى حى الرياض دون وقوع خسائر بشرية، فيما تسبب الانفجار بأضرار مادية.