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مكتب السيستانى يعلن أن 16 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى المبارك

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مكتب السيستانى يعلن أن 16 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى المبارك مكتب السيستانى يعلن أن 16 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن مكتب المرجع الدينى الأعلى فى العراق على السيستانى، أن يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر الجارى، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر فى مكتب المرجع الأعلى: "نظرا لثبوت الرؤية الشرعية فإن يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذى الحجة لعام 1434 هـ، وعليه سيكون يوم الاربعاء الموافق 16 من أكتوبر الجارى هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ".

وكان الوقف السنى فى العراق أعلن فى بيان له أمس السبت، أن يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجارى هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن اليوم الأحد هو غرة شهر ذى الحجة لعام 1434 هجرية.

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