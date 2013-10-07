عريقات يطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع أى دولة تنقل سفارتها للقدس

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس، مستنكرًا تصريحات الرئيس التشيكى المعادية للقضية الفلسطينية ولرموزها من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد أبو عمار.

وكشف عريقات خلال زيارته مساء اليوم الأحد لإقليم جنوب الخليل عن تكليف الرئيس أبو مازن له تنفيذ استحداث ثلاث محافظات فى جنوب الخليل وشمالها، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التنمية وخدمة المواطنين وإيجاد فرص عمل ووظائف تخدم هذه المناطق المستهدفة من الاستيطان.

> وأكد عريقات أن قضية ملف الأسرى على جدول أعمال المفاوضات ولاسيما المرضى منهم وأسرى ما قبل أوسلو، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم 29 أكتوبر الجارى إطلاق سراح الدفعة الثانية وأن المساعى جارية لإطلاق سراح محمود أبو صالح وعميد أسرى الجنوب نعيم الشوامرة.

وأضاف: "أنه لمن العار أن يبقى لنا أسير واحد وذلك بعد أن أصبحت لنا دولة تحت الاحتلال ولنا الحق الكامل أن نصبح أعضاء فى 63 منظمة وبروتوكول دولى ولنا الحق فى 37 كم على طول البحر الميت، كما لنا حقوق مائية فى نهر الأردن ولنا الكثير من الحقوق وعلى رأسها القدس والعودة ولن نقايض حقًا بحق أبدًا".