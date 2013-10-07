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اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الصحف

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اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الصحف اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الصحف

دعا اتحاد الصحفيين السودانيين، اليوم الأحد، السلطات المختصة لعدم مصادرة الصحف وتعطيل صدورها، والاحتكام للقانون فى مخالفات النشر، مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية.

وأكد اتحاد الصحفيين السودانيين فى بيان صحفى اليوم، حاجة البلاد لأجهزة الإعلام، لإبراز الصورة الحقيقية للسودان، والتأكيد على الحريات الصحفية.

وأشار الاتحاد إلى اهتمامه بقضية الحريات الصحفية، التى أكدتها العديد من الجهات الدولية. ودعا أجهزة الإعلام والصحف، للانحياز المطلق لقيم المهنة، وممارسة العمل الصحفى الحر والمسئول، الذى يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، ويصون وحدتها ونسيجها الاجتماعى.

كما أكد الاتحاد إدراكه لحجم الاستهداف، والتحديات التى تواجه البلاد، وطالب بسد الذرائع على المتربصين بها وباستقرارها.

يذكر أن بعض الصحف السودانية جرت مصادرة أعداد منها، خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة، كما تم تعليق صدور أخرى لأجل غير مسمى، وآثرت صحف أخرى عدم الصدور، بسبب الرقابة المفروضة عليها، ومحاولات فرض رؤية محددة على تناولها للاحتجاجات التى شهدتها السودان، ضد قرارات رفع الدعم عن المحروقات.

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مصر 365