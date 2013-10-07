ليبيا وتونس تبحثان تطوير التعاون فى مجالى السياحة والنقل

بحثت وزيرة السياحة الليبية إكرام باشا إمام مع وزير النقل التونسى عبد الكريم الهارونى اليوم الأحد بطرابلس سبل تطوير التعاون فى مجالى السياحة والنقل، وافتتاح خط بحرى جديد لنقل السياح بين البلدين.

وقالت وزيرة السياحة ـ فى تصريح لها اليوم ـ إنها ناقشت مع الوزير التونسى آليات تسهيل إجراءات مرور الليبيين عبر معبر رأس أجدير وتأمينه لاسيما خلال أيام عيد الأضحى الذى يشهد عادة ازدحامًا بالمسافرين بين البلدين.

وأكدت الوزيرة ضرورة تشجيع حركة السياح بين البلدين وإعادة النظر فى أسعار الخدمات السياحية المقدمة فى تونس.. مشيرة إلى أن ليبيا مقبلة على تنمية قطاعها السياحى وتحتاج إلى الاستفادة من خبرة تونس فى بناء وتطوير مرافقها السياحية.

من جانبه، أشاد وزير النقل التونسى بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين على كل المستويات.. مؤكدًا أن حكومتى البلدين يعملان على تعزيز الأمن على الطرقات والمعابر الحدودية، والتعاون لتقديم أفضل الخدمات السياحة لمواطنى البلدين.