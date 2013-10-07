أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التنمية المستدامة والطاقة المتجددة على مائدة وزيرة البيئة غدا

Google+ Print
التنمية المستدامة والطاقة المتجددة على مائدة وزيرة البيئة غدا التنمية المستدامة والطاقة المتجددة على مائدة وزيرة البيئة غدا

تدرس وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، غدا الاثنين، المشروعات المعلقة الخاصة بالتنمية المستدامة وتدوير المخلفات وإنتاج الوقود للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركات الأسمنت.

حيث تلتقى الوزيرة بالسفير محمود سامى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة ومحمد السيد درويش مؤسس الشبكية المصرية للطاقات المتجددة والمهندس كريم توماس (مجموعة قبرص) بشأن الطوب الموفر للطاقة.

كما تلتقى الوزيرة ظهر غد والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، بخصوص تدوير المخلفات وإنتاج الوقود للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركات الأسمنت (مجموعة الطاقة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365