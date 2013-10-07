التنمية المستدامة والطاقة المتجددة على مائدة وزيرة البيئة غدا

تدرس وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، غدا الاثنين، المشروعات المعلقة الخاصة بالتنمية المستدامة وتدوير المخلفات وإنتاج الوقود للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركات الأسمنت.

حيث تلتقى الوزيرة بالسفير محمود سامى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة ومحمد السيد درويش مؤسس الشبكية المصرية للطاقات المتجددة والمهندس كريم توماس (مجموعة قبرص) بشأن الطوب الموفر للطاقة.

كما تلتقى الوزيرة ظهر غد والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، بخصوص تدوير المخلفات وإنتاج الوقود للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركات الأسمنت (مجموعة الطاقة).