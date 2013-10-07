سفير مصر بفلسطين: ندعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

قال سفير مصر فى فلسطين ياسر عثمان، إن مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأكد عثمان - فى تصريح اليوم "الأحد" بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر- استمرار الالتزام المصرى من خلال السعى الحثيث نحو استعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى استمرار الدور المصرى فى إنهاء الانقسام الفلسطينى فضلاً عن دعم القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية فى نضالها لإنهاء الاحتلال.

ونوة عثمان إلى أن مصر ليس من شيمتها الاعتداء على أحد أو التدخل فى شئون الغير، ولكنها فى نفس الوقت تقوم بما يلزم للدفاع عن أرضها وتأمين حدودها وحماية أمنها ومصالحها، كذلك فإن مصر لا تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية أو أى محاولة للمس بأمنها القومى، كما ترفض أى تحريض أو تطاول على الثورة أو الجيش المصرى، وتصنف ذلك كله ضمن الأعمال العدائية التى تستلزم الرد المناسب واتخاذ موقف قوى.