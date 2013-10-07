أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر بفلسطين: ندعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

Google+ Print
سفير مصر بفلسطين: ندعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف سفير مصر بفلسطين: ندعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

قال سفير فى فلسطين ياسر عثمان، إن مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأكد عثمان - فى تصريح اليوم "الأحد" بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر- استمرار الالتزام المصرى من خلال السعى الحثيث نحو استعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى استمرار الدور المصرى فى إنهاء الانقسام الفلسطينى فضلاً عن دعم القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية فى نضالها لإنهاء الاحتلال.

ونوة عثمان إلى أن مصر ليس من شيمتها الاعتداء على أحد أو التدخل فى شئون الغير، ولكنها فى نفس الوقت تقوم بما يلزم للدفاع عن أرضها وتأمين حدودها وحماية أمنها ومصالحها، كذلك فإن مصر لا تقبل أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية أو أى محاولة للمس بأمنها القومى، كما ترفض أى تحريض أو تطاول على الثورة أو الجيش المصرى، وتصنف ذلك كله ضمن الأعمال العدائية التى تستلزم الرد المناسب واتخاذ موقف قوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"