المصرية للمطارات:أكثر من 15 ألف سائح بشرم والغردقة فى ذكرى أكتوبر

أكد اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن ذكرى أكتوبر أعادت لمصر الحركة السياحية، حيث استقبلت مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وبرج العرب أكثر من 15 ألف سائح.

وقال "نصر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تأمين مطارات الجمهورية خلال احتفالات ذكرى أكتوبر كان على أعلى مستوى، وكانت النتائج عكس كافة التوقعات، حيث شهد، اليوم الأحد، توافد الآلاف من السائحين الأجانب من دول روسيا، والدنمارك، وألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا.

واستقبل مطار شرم الشيخ 6000 سائح، والغردقة 7500 سائح، وبرج العرب 6000 سائح، والأقصر 2000 سائح، وهى أعداد كبيرة تعد انفراجة كبيرة فى الأزمة السياحية التى تعانى منها البلاد منذ شهور.

جدير بالذكر أن اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أنشأ غرفة عمليات لمتابعة تأمين المطارات المصرية خلال الاحتفالات بذكرى أكتوبر، خاصة فى ظل محاولات جماعة الإخوان المحظورة التخريبية.