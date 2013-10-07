رئيس الأركان الباكستاني يعلن ترك منصبه نهاية نوفمبر المقبل

أعلن رئيس هيئة الأركان الباكستاني، أشواق بيرواز قاياني، أنه سيترك منصبه، في 29 نوفمبر القادم، بسبب وصوله إلى سن التقاعد حسب القوانين في البلاد.

وأفاد «قاياني»، في بيان صحفي أصدره، الأحد، قائلا: «قيادة الجيش الباكستاني شرف كبير لي، قواتنا المسلحة تدعم العملية الديمقراطية في البلاد بشكل كبير، وظيفتنا في الجيش أن نعمل على الدفاع عن البلاد وأن نوصله إلى وضع الأمان والاستقرار، أنا على رأس الجيش منذ 6 سنوات، وسأتقاعد يوم 29 نوفمبر المقبل».

يذكر أن الجنرال «أشواق»، تقلد منصب رئاسة هيئة الأركان في البلاد، في 29 نوفمبر 2007، وتم تمديد مهمته في 24 يوليو 2010، من قبل رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في 29 من الشهر المقبل.