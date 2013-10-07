أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس الأركان الباكستاني يعلن ترك منصبه نهاية نوفمبر المقبل

Google+ Print
رئيس الأركان الباكستاني يعلن ترك منصبه نهاية نوفمبر المقبل رئيس الأركان الباكستاني يعلن ترك منصبه نهاية نوفمبر المقبل

أعلن رئيس هيئة الأركان الباكستاني، أشواق بيرواز قاياني، أنه سيترك منصبه، في 29 نوفمبر القادم، بسبب وصوله إلى سن التقاعد حسب القوانين في البلاد.

وأفاد «قاياني»، في بيان صحفي أصدره، الأحد، قائلا: «قيادة الجيش الباكستاني شرف كبير لي، قواتنا المسلحة تدعم العملية الديمقراطية في البلاد بشكل كبير، وظيفتنا في الجيش أن نعمل على الدفاع عن البلاد وأن نوصله إلى وضع الأمان والاستقرار، أنا على رأس الجيش منذ 6 سنوات، وسأتقاعد يوم 29 نوفمبر المقبل».

يذكر أن الجنرال «أشواق»، تقلد منصب رئاسة هيئة الأركان في البلاد، في 29 نوفمبر 2007، وتم تمديد مهمته في 24 يوليو 2010، من قبل رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في 29 من الشهر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية