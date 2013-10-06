انتهت بالفيديو - ميلان 2-3 يوفنتوس .. بيرلو يحكم، ومونتاري يهدد مصر

يصطدم نجما منتخب غانا سولي مونتاري لاعب وسط ميلان، بزميله كوادو أسامواه جناح يوفنتوس خلال مواجهة الفريقين بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

في الدقيقة 90 يسجل مونتاري هدفه الثاني له ولفريقه بتسديدة قوية في شباك بوفون.

وفي الدقيقة 76 يسدد بيرلو ركلة حرة مباشرة تصطدم في العارضة، وترتد خلف الحائط البشري يتابعها كيلليني في الشباك الخاوية معلنا تقدم يوفنتوس 3-1.

يوفنتوس يقلب الطاولة عن طريق سباستيان جيوفينكو يراوغ كونستانت داخل منطقة الجزاء ويسدد ارضية في الدقيقة 70 ليتقدم.

في الدقيقة 14 يتعادل أندريا بيرلو بتسديده ركلة حرة مباشرة من فوق الحائط في شباك أبياتي.

يسجل سولي مونتاري الهدف الأول بعد 19 ثانية فقط من انطلاق المباراة من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك بوفون.

ويبدأ مونتاري وأسامواه تشكيل فريقهما بشكل أساسي، قبل الانضمام لمعسكر النجوم السوداء الذي يبدأ الثلاثاء استعدادا لمصر يوم 15 أكتوبر الجاري.

يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وياتي ميلان بالمرتبة الـ12 برصيد ثماني نقاط.

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شاهد هدف مونتاري من هنا

شاهد هدف بيرلو من هنا