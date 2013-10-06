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بدرو ليون يقود خيتافي للمركز الخامس بالليجا مؤقتا بفوز على بيتيس

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بدرو ليون يقود خيتافي للمركز الخامس بالليجا مؤقتا بفوز على بيتيس بدرو ليون يقود خيتافي للمركز الخامس بالليجا مؤقتا بفوز على بيتيس

مدريد، (إفي): واصل خيتافي عروضه القوية هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الكبير اليوم على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف لواحد في ختام الجولة الثامنة.

وارتقى خيتافي مؤقتا الى المركز الخامس بجدول الليجا بعد أن تحصل على النقطة 13 ، في انتظار نتيجة مباراة فالنسيا وأثلتيك بلباو في وقت لاحق الليلة، وكلاهما يملك 12 نقطة.

أما بيتيس فتوقف رصيده عند ثماني نقاط بالمركز الـ13.

وقاد لاعب ريال مدريد السابق بدرو ليون فوز الفريق المدريدي الذي جاء في أقل من نصف ساعة بتسجيله أول هدفين (ق16 و23) وأضاف زميله أدريان كولونجا الثالث (ق27).

وجاء هدف الشرف للفريق الأندلسي عن طريق الخطأ بهدف ذاتي لرافائيل لوبيز (ق51).

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