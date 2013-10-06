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بالصور.. محافظ بورسعيد فى مسيرة الشباب والرياضة احتفالاً بـ"6 أكتوبر"

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فى إطار احتفال جميع محافظات بالذكرى الـ40 لنصر أكتوبر المجيد، شارك اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واللواء سيد جاد الحق مدير أمن المحافظة، ومحمود البياع مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة فى مسيرة كبيرة بشوارع بورسعيد نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بدأت من أمام مسجد السلام حتى استقرت أمام ميدان الشهداء والنصب التذكارى للجندى المجهول، بتواجد حوالى 1500 شاب وفتاة من مراكز شباب وأندية بورسعيد المختلفة حاملين خلال المسيرة علم كبير لمصر بطول 50 مترًا.

يذكر أن الحفل شهد عزف الموسيقى العسكرية طوال المسيرة وترديد النشيد الوطنى واستكملت فرق الكورال والفنون الشعبية باقى فقرات الحفل خلال تواجد جميع المشاركين فى ميدان الشهداء والجندى المجهول.

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مصر 365

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