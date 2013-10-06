عمال سبائك إدفو يقررون الاعتصام للمطالبة بزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية

صرح اليوم أحمد عثمان عضو اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالفيرسيلكون (لليوم السابع) أن جموع العاملين بمصنع السبائك الحديدية (الفيرسيلكون) اتفقوا على الدخول فى اعتصام مفتوح، بدءا من الثلاثاء القادم، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقررة يوم 9 أكتوبر وتوزيع الأرباح السنوية، مضيفا أن ذلك التصعيد من قبل عمال السبائك الحديدية يأتى للمطالبة، بزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية لـ40 شهرا بدلا من 13 شهرا العام الماضى والتى وصفها بأنها جاءت مخيبة للآمال رغم تحقيق المصنع فائض أرباح – حد قوله- وللمطالبة بزيادة قيمة الوجبة لتصبح 450 جنيها بدلا من 250 جنيها.

مؤكدا أنهم أخطروا العديد من الجهات المختصة قبل الدخول فى اعتصامهم مثل مديرية أمن أسوان ومديرية القوى العاملة بأسوان قبل الدخول فى الاعتصام، الذى أشار إلى أنه لن يؤثر على سير العمل حيث من المقرر أن يبدأ الاعتصام بعد مواعيد العمل الرسمية.

مشيرا إلى أن تصعيد عمال الفيرسيلكون جاء أيضا بعد فشل كافة السبل الودية وفشل جلسات المفاوضات الجماعية التى تم عقدها خلال الأسابيع الماضية بديوان وزارة القوى العاملة بالقاهرة، بسبب غياب إدارة الشركة عن الحضور – حد قوله- مضيفا أيضا أن اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالفريسيلكون قررت الوقوف بجوار العاملين لحين تحقيق مطالبهم.