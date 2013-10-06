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اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الجرائد

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اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الجرائد اتحاد الصحفيين السودانيين يدعو السلطات المختصة لوقف مصادرة الجرائد

كتب : أ ش أ الأحد 06-10-2013 21:51

دعا اتحاد الصحفيين السودانيين اليوم السلطات المختصة لعدم مصادرة الصحف وتعطيل صدورها، والاحتكام للقانون في مخالفات النشر، مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية، مؤكدا في بيان صحفي حاجة البلاد لأجهزة الإعلام، لإبراز الصورة الحقيقية للسودان وتأكيد الحريات الصحفية.

وأشار الاتحاد إلى اهتمامه بقضية الحريات الصحفية التي أكدتها العديد من الجهات الدولية، داعيا أجهزة الإعلام والصحف للانحياز المطلق لقيم المهنة، وممارسة العمل الصحفي الحر والمسؤول، الذي يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها ويصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي، مؤكدا إدراكه لحجم الاستهداف والتحديات التي تواجه البلاد، ومطالبا بسد الذرائع على المتربصين بها وباستقرارها.

جدير بالذكر أن بعض الصحف السودانية جرت مصادرة أعداد منها خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة، كما تم تعليق صدور أخرى لأجل غير مسمى، وآثرت صحف أخرى عدم الصدور بسبب الرقابة المفروضة عليها، ومحاولات فرض رؤية محددة على تناولها للاحتجاجات التي شهدتها السودان، ضد قرارات رفع الدعم عن المحروقات.

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