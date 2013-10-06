برلماني السوداني: أوضاع حقوق الإنسان بالسودان لم تشمل الأحداث الأخيرة

كتب : أ ش أ الأحد 06-10-2013 21:59

كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني "البرلمان السوداني"، الفاضل الحاج سليمان، عن محاولة بعض المجموعات استغلال دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا، للزج بالأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده إلى منضدة المجلس، موضحا في تصريحات اليوم أن مجلس حقوق الإنسان رفض ذلك، مشيرا إلى موقف بعثة السودان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، والتي أوضحت أن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، لم تكن ضمن تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.

ونفى "الفاضل" علمه بأي بيان صادر من الخبير المستقل حول الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن تقرير الخبير المستقل في جنيف، اشتمل على أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ولم يشمل الأحداث الأخيرة، والاتهامات الموجهة للمتهمين في أحداث الشغب والتخريب أمام النيابات العامة ولجان التحقيق، التي شكلتها وزارة العدل في هذا الشأن.