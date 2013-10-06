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سفير جنوب السودان: العلاقة بين الخرطوم وجوبا وصلت مرحلة تنفيذ الاتفاقيات

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سفير جنوب السودان: العلاقة بين الخرطوم وجوبا وصلت مرحلة تنفيذ الاتفاقيات سفير جنوب السودان: العلاقة بين الخرطوم وجوبا وصلت مرحلة تنفيذ الاتفاقيات

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

أكد سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم برنابا بنجامين، أن زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأخيرة للخرطوم توجت بإجراءات تحسينية وبرامج تعمل على تقوية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة تسير حاليا بصورة طيبة ، ووصلت إلى مرحلة تنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بأديس أبابا عام 2012 .

وأوضح السفير، اليوم، عقب حضوره لقاء برلمان عموم إفريقيا، أنه تم فتح المعابر وأصبح اتفاق الحريات الأربع قيد التنفيذ ، وكذلك اللجان الأمنية وصلت لمراحل جيدة تبقى فقط الاتفاق وتحديد المنطقة الصفرية، والتي يتم بعدها تنفيذ كل الاتفاقيات ، مؤكدا على أهمية العلاقة بين السودان وجنوب السودان ، مشيرا إلى أن الانفصال الذي حدث هو انفصال سياسي ، ولكن تبقى كل الأواصر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح سفير جنوب السودان أن سفارتي البلدين بالخرطوم وجوبا ، ستزيلان كل أنواع سوء التفاهم ، وتعملان على تحسين العلاقات ، حتى تتم الاستفادة القصوى من كل الموارد بين الجانبين .

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