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مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر إيقاف استفتاء "آبيي" من جانب واحد

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مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر إيقاف استفتاء "آبيي" من جانب واحد مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر إيقاف استفتاء "آبيي" من جانب واحد

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرارا بإيقاف إجراء استفتاء منطقة آبيي من جانب واحد.

وتسلم رئيس لجنة إشراف آبيي -جانب السودان- الخير الفهيم المكي، بيان المجلس رقم 397 بواسطة مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يتعلق بالوضع في المنطقة - المتنازع عليها بين دولتي السودان.

وأشار الفهيم، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم، إلى أن البيان حث الحكومتين، على تسهيل عودة اللاجئين والنازحين للمنطقة وتكوين مشاريع التنمية في وحول منطقة آبيي، بجانب تكوين مفوضية للاستفتاء ومراجعة قانون الاستفتاء وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي يتعلق بآبيي من شأنه إعاقة التقدم بالمنطقة، فضلا عن تقريب وجهات النظر بين الآليات الثنائية المشتركة.

وأشار الفهيم، إلى إشادة البيان بلقاء الرئيسين البشير وسلفاكير بالخرطوم مؤخرا، والاتفاق على الإسراع في تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية الموقعة في 20 يونيو 2011 المتعلقة بتكوين المؤسسات المدنية والشرطة والمجلس التشريعي.

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