حسين الجسمي يقدم "عزيزي الشاب المصري" في احتفالات أكتوبر

كتب : فاطمة النشابي منذ 45 دقيقة

حسين الجسمي

قدَّم الفنان حسين الجسمي أغنية خاصة به تحمل اسم "عزيزي الشاب المصري"، في احتفالات نصر أكتوبر باستاد الدفاع الجوي، بحضور الرئيس عدلي منصور، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.

أخبار متعلقة :

يسرا: مصر اللي بنعرفها ربنا في كتابه مشرَّفها

دموع التأثر تنسال من "عدلي منصور"

منصور والسيسي يصفقان بعد دعوة خالد صالح لأن تتسع البلاد للجميع

أنغام تغني "مصر بتتقدم" في احتفالات أكتوبر

بهاء سلطان يؤدي أغنية "أول شهيد" في أوبريت "مصر أم الدنيا"

إيهاب توفيق يقدم أغنية "اتنين وخمسة" في زي عسكري أثناء احتفالات أكتوبر

مدحت صالح يغني "يا مصر قويني" في احتفالات أكتوبر

أحمد بدير وخالد صالح يشاركان في أوبريت "مصر أم الدنيا" احتفالا بنصر أكتوبر

نانسي عجرم تشدو بأغنية "خدوا بالك من مصر" في الاحتفال بنصر أكتوبر

فنانو مصر يقدمون أوبريت "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر

الحضور يهتفون للفريق السيسي في إستاد الدفاع الجوي أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر

الفنان حسين فهمي يقدِّم حفل القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

المشير طنطاوي يحضر احتفالات نصر أكتوبر في "الدفاع الجوي"

بدء احتفال القوات المسلحة بنصر أكتوبر في استاد الدفاع الجوي

جيهان السادات وعمرو موسى أبرز الحضور في حفل "الدفاع الجوي"