للمرة الثانية.. آمال ماهر تقدم أغنية جديدة لمصر في احتفالات أكتوبر

كتب : فاطمة النشابي منذ 36 دقيقة

آمال ماهر

قدمت الفنانة آمال ماهر أغنية أخرى تحت اسم "مصر هي"، في احتفالات نصر أكتوبر باستاد الدفاع الجوي في حضور الرئيس عدلي منصور والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، جدير بالذكر أن هذه الأغنية هي المرة الثانية التى تظهر فيها آمال ماهر على المسرح اليوم.

أخبار متعلقة :

يسرا: مصر اللي بنعرفها ربنا في كتابه مشرَّفها

دموع التأثر تنسال من "عدلي منصور"

منصور والسيسي يصفقان بعد دعوة خالد صالح لأن تتسع البلاد للجميع

أنغام تغني "مصر بتتقدم" في احتفالات أكتوبر

بهاء سلطان يؤدي أغنية "أول شهيد" في أوبريت "مصر أم الدنيا"

إيهاب توفيق يقدم أغنية "اتنين وخمسة" في زي عسكري أثناء احتفالات أكتوبر

مدحت صالح يغني "يا مصر قويني" في احتفالات أكتوبر

أحمد بدير وخالد صالح يشاركان في أوبريت "مصر أم الدنيا" احتفالا بنصر أكتوبر

نانسي عجرم تشدو بأغنية "خدوا بالك من مصر" في الاحتفال بنصر أكتوبر

فنانو مصر يقدمون أوبريت "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر

الحضور يهتفون للفريق السيسي في إستاد الدفاع الجوي أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر

الفنان حسين فهمي يقدِّم حفل القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

المشير طنطاوي يحضر احتفالات نصر أكتوبر في "الدفاع الجوي"

بدء احتفال القوات المسلحة بنصر أكتوبر في استاد الدفاع الجوي

جيهان السادات وعمرو موسى أبرز الحضور في حفل "الدفاع الجوي"

رابح صقر يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بأغنية "وبتذكر"

آمال ماهر والأردني "عبداللات" يشاركان بأغنية لـ"مصر" في احتفال نصر أكتوبر