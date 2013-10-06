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بوسي "آه يا دنيا" على مسرح "وزارة الدفاع": لو أنا مش مصرية أنا أتمنى أبقى مصرية

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بوسي "آه يا دنيا" على مسرح "وزارة الدفاع": لو أنا مش مصرية أنا أتمنى أبقى مصرية بوسي "آه يا دنيا" على مسرح "وزارة الدفاع": لو أنا مش مصرية أنا أتمنى أبقى مصرية

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

بوسي

حضرت الفنانة بوسي، والتي اشتهرت بأغنية "آه يادنيا"، في حفل ذكرى انتصار أكتوبر، وشاركت بأغنية وجهت فيها شكرا خاصا للمصريين.

وقالت في مطلع الأغنية، "سلام للصعايدة وتحية كمان للنوبية والفلاحين قبلي وبحري المية مية لخط القناة شرق وغرب والجيزاوية وإسكندرية وناس مطروح والسيناوية وكل منطقة شعبية ومش شعبية.. ولو أنا مش مصرية أنا أتمنى أبقى مصرية".

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