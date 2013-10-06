"الجسمي" في رسالته لـ"ابن مصر": "انت من البلد اللي دايمًا تجيب رجالة"

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

الجسمي

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في ثاني أغنياته في احتفالات انتصار أكتوبر، على مسرح استاد الدفاع الجوي، بأغنية "سيادة المواطن ابن مصر".

وفي رسالته التي وجهها الجسمي للمواطن المصري في أغنيته، قال "سيادة المواطن ابن مصر ياحر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة.. سيادة المواطن ببلغ سعادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر تقولك تعالى.. انت من البلد اللي تملي تجيب رجالة".

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