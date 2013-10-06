حركة نريد: جمعنا 3 ملايين توقيع لتأييد السيسى رئيسا للجمهورية

أعلن الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد رئيس حركة نريد السيسى رئيسا والمتحدث الإعلامى للحركة، أنه تم التوقيع على ثلاثة ملايين استمارة بمحافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية خلال أيام قليلة من بداية الحملة المستهدف لها جمع 35 مليون توقيع على مستوى الجمهورية، لإقناع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنسيقى الأول للحملة بمحافظة المنوفية والذى عقد بقرية موفى مون السياحية بشبين الكوم، بحضور أشرف حماد أمين حركة نريد بالمنوفية والدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر وأحمد النوواى المستشار القانونى للحملة وقدرى الشاذلى المستشار السياسى للحملة وفوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية والدكتور سعيد قاسم أمين مساعد الحركة بالمنوفية.

وقال الدكتور عبد العزيز حماد، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو رجل المرحلة الحالية الذى استطاع أن يحمى المصريين من تقسيم البلاد ولم يرضخ للضغوط الأمريكية.. مشيراً إلى أنه فور اكتمال توقيعات الاستمارات، سيتم تحديد موعد لخروج ملايين المصريين للمطالبة بتكليف أو ترشيح الفريق السيسى رئيساً للجمهورية.

بدوره، أوضح أشرف حماد أمين الحركة بالمنوفية، أنه جار اختيار المنسقين على مستوى المراكز والقرى للبدء فى تنفيذ خطة الحملة بالمنوفية والمستهدف لها جمع ما يقرب من ثلاثة ملايين توقيع.. لافتا أنه تم جمع نحو 500 ألف توقيع بالمنوفية حتى الآن.