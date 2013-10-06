أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حركة نريد: جمعنا 3 ملايين توقيع لتأييد السيسى رئيسا للجمهورية

Google+ Print
حركة نريد: جمعنا 3 ملايين توقيع لتأييد السيسى رئيسا للجمهورية حركة نريد: جمعنا 3 ملايين توقيع لتأييد السيسى رئيسا للجمهورية

أعلن الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد رئيس حركة نريد السيسى رئيسا والمتحدث الإعلامى للحركة، أنه تم التوقيع على ثلاثة ملايين استمارة بمحافظات القاهرة والبحيرة والدقهلية خلال أيام قليلة من بداية الحملة المستهدف لها جمع 35 مليون توقيع على مستوى الجمهورية، لإقناع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنسيقى الأول للحملة بمحافظة المنوفية والذى عقد بقرية موفى مون السياحية بشبين الكوم، بحضور أشرف حماد أمين حركة نريد بالمنوفية والدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال وأحمد النوواى المستشار القانونى للحملة وقدرى الشاذلى المستشار السياسى للحملة وفوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية والدكتور سعيد قاسم أمين مساعد الحركة بالمنوفية.

وقال الدكتور عبد العزيز حماد، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو رجل المرحلة الحالية الذى استطاع أن يحمى المصريين من تقسيم البلاد ولم يرضخ للضغوط الأمريكية.. مشيراً إلى أنه فور اكتمال توقيعات الاستمارات، سيتم تحديد موعد لخروج ملايين المصريين للمطالبة بتكليف أو ترشيح الفريق السيسى رئيساً للجمهورية.

بدوره، أوضح أشرف حماد أمين الحركة بالمنوفية، أنه جار اختيار المنسقين على مستوى المراكز والقرى للبدء فى تنفيذ خطة الحملة بالمنوفية والمستهدف لها جمع ما يقرب من ثلاثة ملايين توقيع.. لافتا أنه تم جمع نحو 500 ألف توقيع بالمنوفية حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"