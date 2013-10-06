طائرات القوات المسلحة تلقى كوبونات هدايا على المواطنين بـ"التحرير"

كتب محمد رضا مصطفى عبد التواب ورامى سعيد ومايكل فارس

ألقت الطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة، مساء اليوم الأحد، العديد من الهدايا على المواطنين المشاركين فى الاحتفالات الشعبية بانتصارات أكتوبر، بميدان التحرير، والتى استقبلها المواطنون بحفاوة بالغة، والتى كان من بينها كوبونات بجوائز مثل أجهزة المحمول، ومبردات المياه، بالإضافة إلى أعلام مصر، وغطاء رأس مرسوم عليه علم مصر.

يأتى هذا فيما يستمر تحليق طائرات الهليكوبتر فى سماء التحرير، والذى يستقبله المواطنون بالهتافات والتهليل والتصفيق، وإطلاق الألعاب النارية، احتفاء بالقوات المسلحة، واستمرار المنصة فى إذاعة الأغانى الوطنية التى تلهب حماس المشاركين فى الاحتفالية.