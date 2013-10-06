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الإسماعيلي يتفق مع شوقي غريب على تدريب الدراويش

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الإسماعيلي يتفق مع شوقي غريب على تدريب الدراويش الإسماعيلي يتفق مع شوقي غريب على تدريب الدراويش

أعلن محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي اتفاقه بشكل أولي مع شوقي غريب على تدريب الدراويش في الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد وافق على استقالة محمد وهبة من تدريب الدراويش، بعد دخوله في خلاف مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "حاولت إثناء وهبة عن قراره، لكنه كان مصرا ونتمنى له التوفيق في النهاية".

وعن الاتفاق مع شوقي غريب المدرب العام السابق لمنتخب ، أفصح أبو السعود "سيصل الإسماعيلية غدا للاتفاق على التفاصل".

من ناحيته، صرح غريب لـFilGoal.com "وافقت بشكل أولي لقيمة الإسماعيلي، سنتحدث يوم الاثنين عن كل شيء ونتفق بصيغة نهائية".

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