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مدرب القطن: نقص الخبرة وراء النتيجة.. ولن نستسلم

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مدرب القطن: نقص الخبرة وراء النتيجة.. ولن نستسلم مدرب القطن: نقص الخبرة وراء النتيجة.. ولن نستسلم

أرجع مدرب القطن سباستيان ديسابري نتيجة التعادل مع الأهلي في الكاميرون إلى قلة خبرة لاعبيه في المسابقات الإفريقية.

تقدم القطن الكاميروني بهدف على أرضه خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخطف أبو تريكة التعادل للأهلي.

وقال ديسابري صاحب الـ37 عاما: "نقص الخبرة وراء عدم الفوز، كان علينا حماية الهدف الذي سجلناه بشكل أفضل".

وتابع المدرب الفرنسي "عموما لاتزال أمامنا فرصة، لن نستسلم والنتيجة تفتح أمامنا الفرصة لقنص بطاقة العبور للنهائي، مثلنا مثل الأهلي".

وكان اللقاء قد أقيم يوم السبت، لكن الحكم ألغاه قبل نهايته بـ25 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية وأعاده بالكامل اليوم الأحد.

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