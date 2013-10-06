حازم إمام: لم أتوقع اختياري لمباراة غانا.. وأتمنى الهجوم

لم يتوقع حازم إمام لاعب الزمالك تواجده في قائمة منتخب مصر لمواجهة غانا المرتقبة في الـ15 من اكتوبر الجاري.

إمام دخل حسابات بوب برادلي المدير الفني للفراعنة بعدما تألق في المباريات الودية التي نظمها منتخب مصر مع نظيره الغيني.

وقال إمام لـFilGoal.com عقب اختياره: "لم أتوقع اختياري لمباراة غانا، كانت من المفاجآت السارة في حياتي".

وأكد إمام استعداده لعب أي دور في مباراة غانا، سواء كأساسي أو كبديل، كمهاجم أو كمدافع بحسب رؤية برادلي.

وأفصح إمام "لكني أحب الهجوم، المشاركة كجناح لأني أبرز قدراتي وسرعتي بشكل أكبر، أتمنى اللعب لكني تحت أمر الجهاز الفني".