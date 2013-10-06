محمد إبراهيم: سأركز مع الزمالك من أجل المشاركة في كأس العالم

أعرب محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك عن حزنه بسبب استبعاده من منتخب مصر من القائمة التي أعلنها الأمريكي بوب برادلي المدير الفني وخلت من أسمه.

وضم برادلي 26 لاعبا لقائمة منتخب مصر، كان ممن استبعدوا محمد إبراهيم وعمر جابر وأحمد حسن "كوكا" وأحمد تمساح وأخرين.

وقال نجم الزمالك للموقع الرسمي يوم الأحد: "أحترم رؤية الجهاز الفني، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر في غانا من أجل التأهل لمونديال البرازيل، والذي يعد حلم كل اللاعبين المشاركة فيه".

وأضاف "سأركز مع الزمالك الفترة المقبلة بمسابقة كأس مصر وأسعى لإثبات جدارتي للعودة مرة أخرى للمنتخب خاصة وأن حلمي هو المشاركة في كأس العالم مع الفراعنة".

ويواجه الزمالك فريق طنطا في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر يوم 22 أكتوبر الجاري، بينما تلعب مصر مواجهتي غانا يوم 15 أكتوبر ذهابا و19 نوفمبر إيابا في القاهرة.