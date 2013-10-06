احتفالات محافظة سوهاج بأعياد نصر أكتوبر

قام محافظ سوهاج اليوم ويرافقة اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكارى للجندى للمجهول أمام ديوان عام المحافظة وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والقوى السياسية والمحاربين القدماء احتفالًا بمرور 40 عام علي إنتصارات أكتوبر المجيدة .

وتوجه الجميع وعلي رأسهم محافظ الإقليم لميدان الثقافة وهو من أكبر ميادين المحافظة لإستكمال مظاهر الأحتفال والذي نظمه كل من مديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة سوهاج تحت رعاية المحافظ والذي ألقي كلمة في بداية الحفل قال فيها (أنني أهنئ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقضائها وإعلامها باعثا من أرض سوهاج برسالة حب وإعزاز وتقدير لجيش مصر العظيم ولجيل أكتوبر الذي كتب التاريخ بحروف من نور والذي بذل الجهد والعرق والدم لإستعادت سيناء الأرض والكرامة والذي افتخر أنني وجيلي قد تعلمنا علي يديه كل القيم والمعاني الجميلة “الوفاء والإخلاص والولاء والبطولة والتضحية والفداء” ، فتحية من أرض سوهاج التي صدرت الأبطال إلي أرض الفيروز سيناء الغالية التي يراها البعض أنها مجرد أرض فهي بالنسبة لنا كل الخطوط الحمراء التي لا ينبغي ولا يجب أن نفرط في شبر واحد منها).

وأعطي الإشارة لبدء فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وسط حضور جماهيري غفير يقدر بالألأف من مواطني وأهالي سوهاج جاءوا من قراها ومراكزها المختلفة للاحتفال بيوم النصر العظيم مرددين الأغاني والأناشيد الوطنية علي أنغام فرقة الموسيقى النحاسية والكورال للأناشيد الوطنية .

كما قامت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بأداء رقصة التنورة الشهيرة علي أنغام الطبل والمزمار البلدي وسط تفاعل وهتاف جماهيري كبير في احتفالية ومهرجان فني وطني رائع وعند دقات الساعة الثانية ظهرا استمع الجميع إلي بيانات القوات المسلحة الخاصة بإنتصارات اكتوبر 73 والتي أذيعت عن طريق الإذاعة بالمنصة الرئيسية بالميدان صاحبه التكبير بالمساجد ودق أجراس الكنائس .

وضمن فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة افتتح المحافظ معرض الكتاب بقصر ثقافة سوهاج بحضور محمد موسي التوني رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي وفاطمة يوسف مدير عام ثقافة سوهاج.