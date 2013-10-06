أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

احتفالات محافظة سوهاج بأعياد نصر أكتوبر

Google+ Print

20131006_115542

قام محافظ  سوهاج  اليوم ويرافقة اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكارى للجندى للمجهول أمام ديوان عام المحافظة وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والقوى السياسية والمحاربين القدماء احتفالًا بمرور 40 عام علي إنتصارات أكتوبر المجيدة .

وتوجه الجميع وعلي رأسهم محافظ الإقليم لميدان الثقافة وهو من أكبر ميادين المحافظة لإستكمال مظاهر الأحتفال والذي نظمه كل من مديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة سوهاج تحت رعاية المحافظ والذي ألقي كلمة في بداية الحفل قال فيها (أنني أهنئ وشعبها وجيشها وشرطتها وقضائها وإعلامها باعثا من أرض سوهاج برسالة حب وإعزاز وتقدير لجيش مصر العظيم ولجيل أكتوبر الذي كتب التاريخ بحروف من نور والذي بذل الجهد والعرق والدم لإستعادت سيناء الأرض والكرامة والذي افتخر أنني وجيلي قد تعلمنا علي يديه كل القيم والمعاني الجميلة “الوفاء والإخلاص والولاء والبطولة والتضحية والفداء” ، فتحية من أرض سوهاج التي صدرت الأبطال إلي أرض الفيروز سيناء الغالية التي يراها البعض أنها مجرد أرض فهي بالنسبة لنا كل الخطوط الحمراء التي لا ينبغي ولا يجب أن نفرط في شبر واحد منها).

وأعطي الإشارة لبدء فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وسط حضور جماهيري غفير يقدر بالألأف من مواطني وأهالي سوهاج جاءوا من قراها ومراكزها المختلفة للاحتفال بيوم النصر العظيم مرددين الأغاني والأناشيد الوطنية علي أنغام فرقة الموسيقى النحاسية والكورال للأناشيد الوطنية .

كما قامت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بأداء رقصة التنورة الشهيرة علي أنغام الطبل والمزمار البلدي وسط تفاعل وهتاف جماهيري كبير في احتفالية ومهرجان فني وطني رائع وعند دقات الساعة الثانية ظهرا استمع الجميع إلي بيانات القوات المسلحة الخاصة بإنتصارات اكتوبر 73 والتي أذيعت عن طريق الإذاعة بالمنصة الرئيسية بالميدان صاحبه التكبير بالمساجد ودق أجراس الكنائس .

وضمن فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة افتتح المحافظ معرض الكتاب بقصر ثقافة سوهاج بحضور محمد موسي التوني رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي وفاطمة يوسف مدير عام ثقافة سوهاج.

20131006_11553920131006_120055

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"