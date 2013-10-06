"كمل جميلك" بكفر الشيخ تجمع 5 آﻻف توقيع لترشيح السيسي رئيسا

كتب : كرم القرشي الأحد 06-10-2013 20:04

قال المسؤولون عن حملة "كمل جميلك" لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر، بكفر الشيخ أنهم جمعوا ما يقرب من خمسة آﻻف توقيع خلال أمس وحتى اليوم، من مختلف 8 مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المسؤلون أن هناك إقبال من المواطنين غير عادي على التوقيع على استمارات ترشيح "الفريق" لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشبخ، وقع اليوم على استمارة "كمل جميلك"، ما أثار غضب بعض القوى الوطنية والسياسية بكفر الشيخ، واعتبروه تدخل الحكومة اانتقالية في العملية السياسية، وعدم حياديتها.