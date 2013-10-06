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"احتفالات أكتوبر" بين تكريم مرسي لقتلة السادات.. وحضور السيدة جيهان بعد 30 يونيو

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"احتفالات أكتوبر" بين تكريم مرسي لقتلة السادات.. وحضور السيدة جيهان بعد 30 يونيو "احتفالات أكتوبر" بين تكريم مرسي لقتلة السادات.. وحضور السيدة جيهان بعد 30 يونيو

كتب : محمد عاشور منذ 37 دقيقة

شهد الاحتفال بنصر أكتوبر في ذكراه التاسعة والثلاثين، وجود عدد من قتلة الرئيس الراحل أنور السادات في مدرجات إستاد القاهرة، بدعوة من الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قاد الاحتفال من داخل أرض الملعب الرئيسي للإستاد من داخل سيارة مكشوفة، وكأنه هو الذي قاد الحرب، وسط تواجد لشباب جماعة الإخوان المسلمين في المدرجات والقيادات الإسلامية من الجماعة والجماعة الإسلامية، التي اتهمت بقتل الرئيس الراحل أنور السادات.

اختلف شكل الاحتفال بعد عزل محمد مرسي وقيام ثورة 30 يونيو، وشهد الاحتفال هذا العام أعمالا فنية وأغنيات وطنية، وأوبريت " أم الدنيا.. قد الدنيا"، وألعاب نارية، في حضور شخصيات وطنية مثل جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

وقدم عدد كبير من الفنانين أوبريت "مصر أم الدنيا .. قد الدنيا"، شارك فيه محمود ياسين وهاني رمزي وحسين فهمي وحكيم وصلاح عبدالله ونانسي عجرم وخالد صالح.

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