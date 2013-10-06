مسؤول عسكري ليبي يهنئ الجيش والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

هنَّأ محمد الحجازي الخبير العسكري والأمني بالغرفة الأمنية ببنغازي، الشعب المصري والجيش بالذكرى الأربعين لانتصاره في حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن الجيش سد منيع للأمة العربية دائما ضد أعدائها.

وأكد الحجازي أن "انتصارات أكتوبر المجيدة هي خير دليل على جسارة وقوة سواعد خير أجناد الأرض، جنود مصر الأوفياء"، مضيفا أن "جيش مصر وقيادته قادرة على حماية البلاد من الطغاة والقضاء عليهم"، لافتا إلى أن الجيش يحمل شعارا وطنيا هو "مصر أولا وفوق الجميع".

وتمنى الخبير العسكري للشعب المصري اجتياز هذه المرحلة الصعبة، ونوه بأن الشعب والجيش قادران على إعادة الاستقرار للبلاد والقضاء على فلول الإرهاب في سيناء وبعض المحافظات.