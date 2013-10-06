القبض على قيادي بجماعة الإخوان لاتهامه بالتحريض على العنف بـ"دمياط"

محمد إبراهيم وحسام فهمي



كشف مصدر أمني بدمياط أن قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد إرهابيي جماعة الإخوان المحظورة لاتهامه بالتحريض على أعمال عنف وإثارة شغب وسبه للقوات المسلحة والشرطة خلال مسيرة نظمتها الجماعة بمدينة دمياط الجديدة.

كان المتهم ويدعى "طارق بدير" أحد المشاركين في مسيرة انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة دمياط الجديدة ارتكب عناصرها أعمال عنف وشغب بتحطيم عدد من المحال والاعتداء على السيارات، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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