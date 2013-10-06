كيف تتمتع بالثقة بالنفس وتتخلص من التوتر العصبى؟

حالات القلق والانفعال والتوتر النفسى والعصبية وسرعة الغضب والاستثارة، من المشكلات النفسية اليومية التى يمر بها معظم الناس، نتيجة الضغوط اليومية.

قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن هناك بعض الإرشادات للتغلب على مثل هذه المشكلات النفسية وتجعل الإنسان يتمتع بالهدوء والراحة النفسية والثقة بالنفس، لافتاً إلى اتباع الوسائل النفسية السليمة ويوجه شفيق النصائح التالية لكى تتجنب التوتر العصبى:

> - تجنب التعامل مع الأشخاص المزعجين بالنسبة لك.

> ـ حاول قدر الإمكان ألا تتكلم بعصبية أو انفعال مع الآخرين.

> - يفضل الجلوس فى هدوء والتفكير فيما يسعدك عند شعورك بالضيق.

> ـ احرص على اغتنام كل فرصة تتاح لك للاستمتاع بالهواء الطلق.

> - حاول ألا تضغط على نفسك أو تحمل نفسك أكثر مما تتحمل حتى لا تقع فى فخ العصبية.

> -تحمل بصبر أخطاء الآخرين وتذكر كم أخطأت أنت معهم وتسامحوا معك.

> ـ إذا واجهتك مشكلة وأنت متوتر حاول حلها فى وقت آخر.

> -اهتم بالحصول على قدر مناسب من النوم بحيث لا يقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات.

> ـ احرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة فى كل وجباتك الغذائية مع مراعاة تناول وجبات الفطور والغذاء والعشاء فى أوقاتها المحددة.

> ـ تجنب قدر الإمكان السهر والإسراف فى تناول المشروبات المنبهة كالشاى والقهوة.