الخارجية الألمانية: نعكف على بحث ملابسات قتل موظف سفارتنا في صنعاء

كتب : وكالات منذ 2 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أن السلطات المختصة تعكف حاليا على بحث ملابسات قتل موظف في السفارة الألمانية في صنعاء يعمل حارسا شخصيا للسفيرة كارولا موللر هولتكامبر إثر مقاومته محاولة اختطاف.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية رفضت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن محاولة اختطاف السفيرة الألمانية في اليمن كارولا موللر هولتكامبر.

ونقلت وسائل إعلامية ألمانية عن نظيرتها اليمنية قولها إن السفيرة الألمانية في صنعاء نجت من محاولة اختطاف فيما لقي أحد حراسها مصرعه برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من مقر السفارة الألمانية في منطقة حدة جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال مصدر دبلوماسي غربي إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على رجل أمن ألماني كان مرافقا للسفيرة بعد مقاومته لهم عند محاولتهم اختطاف السفيرة كارولا موللر بالقرب من سوق الجندول.

وكان اليمن شهد العديد من حالات اختطاف الأجانب في الفترة الأخيرة حيث تم اختطاف مواطنين هولنديين واثنين من جنوب إفريقيا في تعز الشهر الماضي إضافة إلى ثلاثة من العاملين في الصليب الأحمر بينهم سويسري ومواطنان فنلديان.وسبق للسفارة الالمانية وعدد من السفارات الغربية في صنعاء ان اغلقت في شهر اغسطس الماضي ابوابها نظرا لوجود عدد من التهديدات الامنية من قبل تنظيم القاعدة في اليمن.