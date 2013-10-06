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شاركي واربحي في الـ Live Chat مع Clinique

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شاركي واربحي في الـ Live Chat مع Clinique شاركي واربحي في الـ Live Chat مع Clinique

اطرحي كل ما ترغبينه من أسئلة حول العناية ببشرتك، على بلير غراهام، خبير كلينك الذي سيقوم بالرد عليها مباشرة على موقع "سيدتي نت" في الثامن من أكتوبر الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت . واربحي جوائز التي تتضمن مجموعة عناية بالبشرة والعينين لمحاربة البقع الداكنة وهي بسعر 240 $.

بلير غراهام، هو مدير التعليم الإقليمي لدى Clinique الشرق الأوسط، بخبرة أكثر من 10 سنوات في صناعة مستحضرات التجميل. الإنجاز الرئيسي له تدريب فريق استشاريات كامل من النساء في المملكة العربية السعودية. انضم لفريق عمل Clinique عام 2005 في المملكة المتحدة، ثم أصبح المدير الإقليمي للتعليم والتدريب في عام 2011.

شروط المشاركة:
1- سيتم اختيار الفائز بأفضل سؤال يتم طرحه خلال الدردشة الحية من قبل Clinique حصرياً
2- سيتم اختيار خمسة فائزين أصحاب أفضل أسئلة يتم طرحها أثناء الدردشة المباشرة
3- المسابقة مفتوحة أمام المقيمين في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، لبنان، عُمان والأردن
4- لدخول المسابقة، يجب أن يكون عمرك 18 عاماً فما فوق.
5- لن تُقبل أي مشاركات بعد انتهاء الوقت ووقف الدردشة.
6- سيتم الاتصال بالخمسة الفائزين مباشرة عبر الموقع لإعلامهم بالفوز والطلب منهم إرسال بيانات الاتصال الخاصة بهم
لمعرفة الشروط الكاملة انكر هنا: شروط وأحكام المسابقة

**جميع الأسئلة المطروحة قبل أو بعد موعد الدردشة المباشرة على موقع www.Sayidaty.net، في 8 أكتوبر، الساعة 4:00 عصراً، سيتم جمعها في موضوع عام عن المشاكل التي تعاني منها البشرة، والرد عليها في غضون أسبوع من الدردشة.

 

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سيدتي

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