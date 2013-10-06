الشرطة تفرق مظاهرة لأعضاء «الإخوان» في المنصورة

فرقت قوات الشرطة، الأحد، مظاهرة نظمها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بمنطقة شارع جيهان والقرية الأولمبية بجامعة المنصورة في مدينة المنصورة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المئات من أعضاء الجماعة نظموا مسيرة من مسجد الصباحي تحت شعار «لا للانقلاب والانقلابيين» ورفعوا شعارات منددة بالجيش والشرطة، ورددوا هتافات منها «يسقط حكم العسكر»، و«ارحل ياسيسي.. مرسي هو رئيسي».

وتصدى عدد من شباب المنطقة لأعضاء الجماعة للمسيرة وقذفوها بالحجارة، ورددوا «الجيش والشعب إيد واحدة»، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجانبين، وألقت قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق الجانبين، وسادت حالة من الكر والفر في الشوارع الجانبية، وسط سماع أصوات إطلاق طلقات خرطوش.

وكان أعضاء الجماعة تجمعوا للمرة الثالثة خلال اليوم في المنصورة بعدة أماكن وسط تواجد أمنى مكثف بالقرب من المنشآت الحيوية بالمدينة.