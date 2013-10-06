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غياب تام للفنانين في الذكرى الأولى لرحيل إسماعيل عبدالحافظ

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غياب تام للفنانين في الذكرى الأولى لرحيل إسماعيل عبدالحافظ غياب تام للفنانين في الذكرى الأولى لرحيل إسماعيل عبدالحافظ

كتب : رانيا محمود الأحد 06-10-2013 19:00

تغيب عدد كبير من أصدقاء وتلاميذ الراحل إسماعيل عبدالحافظ عن إحياء الذكرى الأولى لرحيله التي أقامتها مجلة "شاشتي" بالتعاون مع نجله محمد عبدالحافظ.

ولم يحضر الذكرى إلا الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، والكاتب أكرم زهدي، والفنانة أمل رزق، إضافة إلى نجل الراحل الفنان محمد عبد الحافظ.

من جانبه، أبدى الفنان فتوح أحمد دهشته من جحود الوسط الفني للراحل الكبير، وتساءل عن سر غياب الكثير ممن له فضل عليهم، مشيرا إلى أن المخرج إسماعيل عبدالحافظ كان له فضل في إبراز موهبته ومنحه فرصة في الظهور بأعماله.

أما أمل رزق، فقالت: إنني لن أتخاذل عن تلبية أي دعوة للاحتفال بذكرى أبي الروحي إسماعيل عبد الحافظ، لأنه أول من وقف إلى جانبي وكان صاحب أول ظهور لي أمام الكاميرا، وعلمني الكثير حتى استطعت أن أكون أمل رزق التي يعرفها الجميع.

ولم يعقب محمد عبد الحافظ على عدم حضور أصدقاء والده، قائلا: لا يضايقني تصرف الآخرين فأنا لا ألوم أحدا لغيابه عن حضور الذكرى الأولى للراحل إسماعيل عبد الحافظ، ويكفيني من جاء لإحياء ذكراه حتى لو كانوا لا يتعدون عدد الأصابع، فأنا أعلم أن إسماعيل عبد الحافظ له مكانة كبيرة عند الجميع.

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