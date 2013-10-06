فنانو مصر يقدمون أوبريت "مصر أم الدنيا" في احتفالات أكتوبر

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

محمود ياسين

قدم عدد من الفنانين أوبريت "مصر أم الدنيا .. قد الدنيا"، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر في إستاد الدفاع الجوي بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والرئيس عدلي منصور، وعدد من الشخصيات العامة.

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