نانسي عجرم تشدو بأغنية "خدوا بالك من مصر" في الاحتفال بنصر أكتوبر

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، في القرية الرياضية للدفاع الجوي.

وقدمت نانسي أغنية "خدوا بالكوا من مصر"، ضمن أوبريت "مصر أم الدنيا.. قد الدنيا".

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