أحمد بدير وخالد صالح يشاركان في أوبريت "مصر أم الدنيا" احتفالا بنصر أكتوبر

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

أحمد بدير

شارك الفنان أحمد بدير والفنان خالد صالح في أوبريت "مصر أم الدنيا.. قد الدنيا"، ضمن الحفل الذي نظَّمته القوات المسلحة، في الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر.

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