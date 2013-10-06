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أجمل 3 إطلالات بالأسود هذا الأسبوع

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أجمل 3 إطلالات بالأسود هذا الأسبوع أجمل 3 إطلالات بالأسود هذا الأسبوع

اللون الأسود من أكثر الألوان التي تتكرر على السجَّادة الحمراء دائماً، وقد شاهدنا أجمل الإطلالات بفساتين رائعة على السجَّادة الحمراء هذا الأسبوع، شاهديها وأخبرينا بالأفضل بينها:
- Salma Hayek بفستان من " Balenciaga"
اختارت النَّجمة فستاناً ناعماً باللون الأسود، وبقصَّة صدر مميَّزة، حمل توقيع دار " Balenciaga" للأزياء، ونسَّقته مع أقراط ماسيَّة ناعمة، وتسريحة شعر مرفوعة.
- Sofia Vergara بفستان من "زهير مراد"
تحرص الممثِّلة Sofia Vergara على اختيار ما يناسب جسمها، ويبدو أنَّ تصاميم المصمم اللبنانيّ زهير مراد هي خيارها المثاليّ، فقد اختارت فستاناً أسود اللون بقصَّة ناعمة وتطريز جميل.
- Penelope Cruz بفستان من "Temperley London "
ظهرت الجميلة الإسبانيَّة بواحدة من أجمل إطلالاتها على السجَّادة الحمراء مؤخّراً، فقد اختارت فستاناً جميلاً باللون الأسود مغطَّى بطبقة من الدانتيل الذهبيّ النَّاعم.

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