كوني السبَّاقة في معرفة اتجاهات الصيف المقبل

مع انتهاء أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2014، آن الأوان لأن نحصر ما ظهر على منصَّات العروض العالميَّة من اتجاهات للموسم المقبل نجمعها لكِ في هذه الصفحة، لتكوني السبَّاقة في ارتدائها...

- Crop Topsأو القمصان القصيرة

نشاهد القمصان القصيرة في كلِّ مكان هذه الأيَّام, ومنذ اليوم الأول في أسبوع نيويورك للموضة، علمنا بأنَّ هذا الاتجاه سيستمر ليكون من أبرز الاتجاهات لموسم الصيف المقبل.

- الميتاليك

برزت ألوان الميتاليك كاتجاه ملفت لربيع وصيف 2014، وتحديداً اللون الذهبيّ، كما عرضت دار الأزياء الفرنسيَّة "Lanvin" مجموعة عصريَّة بألوان الميتاليك الأخَّاذة، ولا يمكن أن ننسى مجموعة الفساتين الجميلة التي شوهدت في نهاية عرض" Dior".

- الكسرات الجميلة

ظهرت التنانير والفساتين المزيَّنة بالكسرات الجميلة في عدَّة عروض مختلفة، منها: "Dior", و"Alexander McQueen"، و"Celine".

- أناقة التسعينات

شاهدنا ملامح ملفتة من أناقة التسعينات على منصَّات العروض العالميَّة لهذا الموسم، كان منها الـ"Overalls " التي تشهد عودة قويَّة في هذا الموسم، وستستمر للموسم المقبل.

- أزياء رياضيَّة

كانت الأزياء العمليَّة الرياضيَّة حديث النَّاس في أسبوع نيويورك للموضة، حيث شوهدت في عروض كثيرة، منها: "DKNY"، " Lacoste "، وغيرهم.