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الأميرة ليتيسيا ... أيقونة موضة من أسبانيا

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الأميرة ليتيسيا ... أيقونة موضة من أسبانيا الأميرة ليتيسيا ... أيقونة موضة من أسبانيا

تتميَّز أناقة الأميرات حول العالم بشيء من الفخامة والرقيّ حتى وإن كانت الاختيارات بسيطة وناعمة، وقد لفتتنا بشكل خاص أناقة الأميرة ليتيسيا زوجة ولي عهد إسبانيا التي تظهر متألِّقة باستمرار في مناسبات مختلفة.
تتمتَّع الأميرة ليتيسيا بستايل أنيق يغلب عليه الطَّابع الكلاسيكيّ، فدائماً نشاهدها ترتدي البدل الرسميَّة سواءً مع البنطلون لتحصل على إطلالة عمليَّة، أو مع التنورة لتكون إطلالتها رسميَّة وناعمة.
كما عوَّدتنا الأميرة ليتيسيا على اختياراتها النَّاعمة والفخمة في المناسبات الرسميَّة كإطلالاتها في حفل العشاء الذي أقامته ملكة هولندا بفستان أسود طويل ورائع، وإطلالتها الجميلة في زيارتها لليابان بفستان فخم بلون لحميّ محايد.
لفتتنا الجميلة الإسبانيَّة بتواضعها، فهي لا تجد أيّ حرج في تكرار ارتداء الأزياء كما يظهر لنا في الصُّور أعلاه.
جمعنا لكِ في الصُّور أعلاه أجمل ما ارتدته الأميرة ليتيسيا، شاهديها وشاركينا برأيكِ.

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