3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاضحى

تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر 2013 وحتى يوم الاربعاء الموافق 16 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير العمل تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والتي تنص على ان تكون اجازة عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام.



> ورفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



> وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.