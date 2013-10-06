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"داعش" تقود عمليات التهجير القسرى الطائفى فى بعقوبة

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"داعش" تقود عمليات التهجير القسرى الطائفى فى بعقوبة "داعش" تقود عمليات التهجير القسرى الطائفى فى بعقوبة

صرح مسئول عراقى اليوم الأحد أن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية الإرهابى المعروف باسم داعش يقف وراء تنامى عمليات التهجير القسرى للأسر على أساس طائفى فى مدينة بعقوبة وضواحيها.

وقال مثنى التميمى رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة بعقوبة فى تصريح صحفى أن "عمليات التهجير مستمرة بواسطة التهديدات المباشرة أو عمليات الاستهداف بالعبوات الناسفة أو إطلاق النار وأن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا تفيد بأن تنظيم داعش رصد مكافأة مالية قدرها 100 دولار لخلاياه المسلحة عن تهجير كل عائلة من منزلها فى بعقوبة كما أن التنظيم يعتبر ممتلكات المهجرين تابعة له".

وأضاف أن "ما يحدث فى بعقوبة يمثل بداية سيناريو هيمنة الجماعات المسلحة كما حدث فى عامى 2006-2007 وندعو إلى تسليم الملف الأمنى فى مناطق النزوح القسرى إلى قوات الشرطة لأنها ذات قدرة عالية على مواجهة الإرهاب ودحره والعمل على استئصاله من جذوره".

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