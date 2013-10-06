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الرشق: قطر توفر لحماس كل التسهيلات وعلاقاتنا معها وثيقة

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الرشق: قطر توفر لحماس كل التسهيلات وعلاقاتنا معها وثيقة الرشق: قطر توفر لحماس كل التسهيلات وعلاقاتنا معها وثيقة

نفى عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق أى تغيير على العلاقة مع قطر، مؤكدا أنها كما كانت دوما فى أحسن حالاتها، وأنها توفر للحركة كامل التسهيلات التى تطلبها.

وقال الرشق فى تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم الأحد "لا صحة لما تنشره بعض وسائل الإعلام من قصص مفبركة عن تقييد حركة خالد مشعل وقيادات حماس فى قطر، ونتمتع بكامل الحرية والعلاقة مع أمير قطر الشيخ تميم ومع الأمير الوالد وثيقة، وهدف تلك التسريبات الإساءة لحماس وقطر".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع ، قال الرشق: "خطوط الاتصال قائمة بين حماس والسلطة الحالية فى مصر وﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨى وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ إﺑﻘـﺎء هذه الخطوط مستمرة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟتى ﺗﺠﺮى فى ﻣﺼﺮ".

وأشار إلى أن " كل الاتهامات التى يروجها الإعلام المصرى بالتحريض ضد غزة والمقاومة لا أساس لها من الصحة، وهى اتهامات ظالمة وأن الشعب الفلسطينى سيبقى خط الدفاع عن مصر وعن الأمة العربية والإسلامية".

واستبعد حدوث أى تدخل عسكرى مصرى ضد غزة، قائلا إنه "ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﺄﻟﻮف واﻟﻤﻌﻘﻮل أن يحدث تدخل عسكرى من الجيش المصرى ضد قطاع غزة، وﻻ أتوقع ﺣﺪوﺛﻪ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓى ﻏـﺰة وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ أبدت دوما حرصا وجاهزية للتعاون فيما يخص أمن مصر"..وتطرق إلى الحصار ضد غزة، قائلا: " نحن أمام كارثة فى غزة".
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مصر 365

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